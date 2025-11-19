Samen sterk tijdens de achtste Ronde Venen Marathon

De Ronde Venen – Zondag 16 november kleurde De Ronde Venen sportief groen tijdens de achtste editie van de Hafkamp Groenewegen Marathon. Met ruim 1.700 deelnemers was het opnieuw hét sportevenement van de gemeente. Van vroege starters tot doorgewinterde lopers: iedereen droeg bij aan een dag vol energie en verbondenheid.

Wethouder Anja Vijselaar, aanwezig bij zowel start als finish, sprak haar bewondering uit: “De inzet van deelnemers en vrijwilligers is ongekend. Dit is waar onze gemeenschap voor staat.”

Het evenement, ooit bedacht door de gebroeders Woerden, groeit elk jaar verder en trekt inmiddels ook lopers van buiten de regio en internationaal. Dankzij de vele vrijwilligers en enthousiaste toeschouwers was het niet alleen een marathon, maar een feest van saamhorigheid.

Op de foto: Met ruim 1.700 deelnemers was het opnieuw hét sportevenement van de gemeente. Foto: Wilco de Vries.