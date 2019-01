Samen oud en nieuw vieren in Cyclamenstraat

Aalsmeer – “Happy New Year! De beste wensen! Op een gezellige straat!” Om twaalf uur werd er volop geproost, meegezongen en gedanst in de Cyclamenstraat, maar dat was niet het enige van de avond! Wat begon als een goed idee op een verjaardag ontpopte zich al snel tot plannen voor de viering van oud en nieuw met de hele straat. Na wat informeren in de straat bleek al snel dat iedereen dezelfde wensen had, gewoon gezellig samen zijn. “Dat gaan we doen”, aldus de initiatiefnemers en ze gingen voortvarend aan de slag. Een vergunning werd aangevraagd om de straat af te zetten, statafels geregeld en wie heeft er nog een partytent? Het blijkt zelfs zo te zijn dat de gemeente een budget beschikbaar geeft voor een gezamenlijk buurtinitiatief.

Met het gezamenlijk klaar zetten van de vuurkorven en het heerlijke gestuntel tijdens het opbouwen van de tenten (die uiteindelijk stonden als een huis) begon de gezelligheid al. Om en om kwam er wel iemand even spieken, even hallo zeggen, het zorgde al voor leuke gesprekken.

Om acht uur was het tijd voor een poffertjesgevecht! Een buurtbewoner die al wat langer in de straat woonde en een nieuwe buurtbewoner kregen de bordjes ‘oud’ en ‘nieuw’ om de nek en gooien maar! Er is een nieuwe traditie geboren, de volgende nieuwkomers krijgen een fantastisch podium met oud en nieuw! Na de poffertjes-‘oorlog’ mochten de twee onder de poedersuiker bestrooide oud en nieuw ‘spoken’ de kinderen een punch ballon geven. Deze waren gevuld met snoep en na een aantal keer slaan lagen er ineens snoepjes op straat. De kinderen konden karaoke zingen, de ouders maakten onderling een babbel en de muziek zorgde voor hier en daar een klein dansje.

Even voor twaalf uur: Aftellen maar! Drie, twee, één: Happy New Year! De champagneflessen werden open gepopt, er werd gezoend en geproost op de gezellige Cyclamenstraat. Daarna is gezamenlijk gekeken naar het prachtige vuurwerk. De bewoners van de Cyclamenstraat kijken terug op een fantastische avond vol leuke gesprekken, hilarische momenten en een knallend feest!

Budget buurtinitiatieven

De avond is mogelijk gemaakt door de bewoners uit de Cyclamenstraat met (financiële) hulp via het budget buurtinitiatieven dat is verkregen dankzij buurtverbinder Helma Keesom. Wie meer wil weten over de mogelijkheden om een bedrag te krijgen voor een buurtinitiatief kan een mail sturen naar: h.keesom@participe.nu