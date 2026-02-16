S.e.T. Residentie gaat door onder ‘Tante Bep’

Mijdrecht – Er was de afgelopen tijd veel te doen om het faillissement van woon-zorgcomplex S.e.T. Residentie in Mijdrecht. Er is snel goed nieuws gekomen want de toekomst is veiliggesteld. Curator Niels Elferink heeft overeenstemming bereikt over een doorstart met zorgvastgoedorganisatie Wonen bij De Familie. Met deze doorstart krijgt de residentie ook een andere naam en gaat verder als ‘Zorghuis Tante Bep’. Hiermee komt er stap voor stap weer rust voor de bewoners.

Wonen bij De Familie

Curator Elferink is vooral aan het werk gegaan om de rust weer snel te laten terugkeren. Hij is dan ook blij dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid die in januari was ontstaan voor de bewoners van de appartementen. Hij geeft aan, dat Wonen bij De Familie in staat is minimaal dezelfde soort dienstverlening aan te bieden als de voormalige S.e.T. Residentie. De overname betreft de verhuur van de appartementen en het zogenoemde Zorgeloos Wonen-concept, waaronder faciliteiten als maaltijden en aanvullende diensten vallen.

Scheiding tussen wonen en zorg

Wel blijft de scheiding tussen wonen en zorg bestaan. De zorgverlening maakt geen onderdeel uit van de doorstart. Die wordt op dit moment geleverd door de thuiszorgorganisatie van S.e.T. (Steun en Toeverlaat), van Marie-José van Hussen en Eddy Wakker. Een constructie die in de gemeenschap nog wel vragen opriep over verantwoordelijkheden en toezicht. De curator gaat ervanuit, dat zorgvastgoedorganisatie Wonen bij De Familie in gesprek gaat met Steun en Toeverlaat over de zorg en heeft er alle vertrouwen in dat beide partijen hier met elkaar uitkomen in het belang van de bewoners.

Opvallende naam

De nieuwe naam Tante Bep is wellicht opvallend, maar deze naam verklaart veel als men weet dat zorgvastgoedorganisatie Wonen bij De Familie naast het zorghuis in Mijdrecht nog vier andere locaties heeft met soortgelijke namen namelijk: Zorgvilla Ome Jan in Vught, Zorghuis Tante Clasien in Zuidwole, Zorghuis Tante Truus in Boskoop en Zorghuis Ome Vincent in Nuenen exploiteert. Volgens de website voelt elke dag bij Tante Bep vertrouwd en gezellig. Ze creëren een echte thuissfeer en het is bovendien voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Tante Bep

Het verhaal achter Tante Bep is, dat zij de bakker van de familie was. In haar bakkerij in Mijdrecht rook het altijd naar vers brood, geurige specerijen en een vleugje kaneel. Een vrouw met een hart voor ambacht, die geloofde dat warmte niet uit de oven kwam, maar uit aandacht. Tante Bep had een rustige, warme uitstraling die je direct op je gemak stelde. Ze wist dat aandacht het belangrijkste ingrediënt was, in bakken maar ook in het leven. “Brood bak je niet alleen met je handen”, zei ze vaak. “Je bakt het met je hart, anders rijst het niet.” Een mooi verhaal over Tante Bep, maar het mooiste van dit alles is natuurlijk dat de doorstart snel geregeld is en de rust is wedergekeerd.

Overdracht op 17 februari 2026

Formeel is de overdracht 17 februari een feit geworden, de huurcontracten gaan per 1 maart over naar Wonen bij de Familie. Medewerkers van de nieuwe partij zijn afgelopen periode aanwezig geweest op de locatie om kennis te maken en zich in te werken. De bewoners zullen verder goed voorgelicht worden over deze overname en op woensdag 18 februari is er een informatieavond.

S.e.T. Residentie heet nu Zorghuis Tante Bep. Foto: Wilco de Vries