Ruime overwinning ongeslagen Hertha in Haarlem

Vinkeveen/Haarlem – Hertha ging met veel zelfvertrouwen naar Haarlem voor de wedstrijd tegen Schoten, een onbekende tegenstander. Alleen bekend is, dat ze vorig jaar kampioen zijn geworden in de vijfde klasse. De Vinkeveners begonnen prima aan de wedstrijd. Al na twee minuten stond het 0-1. Rens Kok brak door over links en zijn voorzet werd door Berry Willemse van Schoten in eigen goal gewerkt. Binnen een paar minuten na de goal kreeg Hertha een enorme kans via Niels Maas, maar deze kans werd gemist. En dat was niet makkelijk met een fikse storm recht over het veld. Het spelniveau was desondanks prima van beide kanten.

Wind in de zeilen

Schoten kwam na een kwartier spelen minuten op 1-1. De voorzet over links zeilde door de wind over iedereen heen en de spits Tim Groenewoud kon eenvoudig scoren. Binnen het half uur stond het 1-2 voor Hertha. Na een overtreding op Delano Kluft scoorde uitblinker Rens Kok uit een prachtige vrije trap in de linkerbovenhoek.

Na rust een bijna identieke situatie. Na een overtreding op Rens Kok legde Hero Schulein de bal in de rechter kruising. Hertha had nu letterlijk en figuurlijk de wind in de zeilen en kwam helemaal niet meer in de problemen. Na 80 minuten speelde invaller Stephen van den Tempel zich prachtig vrij en stelde Niels Maas in staat de 1-4 te scoren. Het leek zelfs 1-5 te worden. Rens Kok slalomde door de verdediging van Schoten. Hij kon eenvoudig zelf scoren, maar gunde de goal aan Stephen van de Tempel. Die bleef keurig achter de bal, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt onterecht af. Hertha ongeslagen koploper met een doelsaldo van 8-1.

Zaterdag wordt in Vinkeveen om 14.30 uur de derby tegen SV Ouderkerk gespeeld.

Op de foto: Rens Kok. Foto: aangeleverd.