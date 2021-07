Ruim 500 pannenkoeken bij Oranjefestival RKDES

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 3 juli verwelkomde RKDES ruim 160 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar op het sportcomplex aan de Wim Kan Dreef voor de afsluiting van het seizoen. Dit jaar stond de seizoensafsluiting in het teken van Oranje en was het festijn ook toegankelijk voor kinderen die (nog) geen lid van RKDES waren.

De jongens en meiden hadden de dresscode goed opgevolgd waardoor het voetbalterrein mooi oranje gekleurd werd. In groepjes per leeftijd hebben de kinderen een spelletjesparcours afgelegd met een diversiteit aan spellen. Een heuse stormbaan stond op het programma, levend tafelvoetbal, een popcornrace, de shoot-out, Belgisch voetbal en nog veel meer. Met op de achtergrond de muziek van DJ Sidney Gregor werd er gelachen, gespeeld en hard gewerkt. Bij de break was er limonade en fruit, met dank aan JOGG en Albert Heijn. Niet alleen de kinderen genoten, maar ook de ouders die weer welkom waren langs de lijn.

Bijzonder seizoen

Het Oranjefestival werd afgesloten met een heus pannenkoekenfestijn dankzij de vele ouders die met elkaar ruim 500 pannenkoeken hebben gebakken. RKDES kijkt terug op een mooie afsluiting van wederom een bijzonder seizoen. Deze gezellige en sportieve afsluiting kon natuurlijk alleen maar plaatsvinden door de hulp van vele vrijwilligers en de ondersteuning van Stichting Supporting Kudelstaart.