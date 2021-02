Ruim 4.000 euro van Lions voor Wensen Ambulance

Aalsmeer – Op maandag 25 januari heeft Lionsclub Aalsmeer Ophelia tijdens een online bijeenkomst een cheque van 4.074,46 euro virtueel overhandigd aan vertegenwoordigers van de Stichting Wensen Ambulance Amsterdam. Dit geld is door de Lions Ophelia ingezameld tijdens het clubjaar 2019/2020 middels diverse activiteiten, zoals een wijnactie en een benefiet diner.

De Stichting Wensen Ambulance Amsterdam verzorgt vervoer voor mensen in het laatste stadium van hun leven, zodat zij nog één keer een persoon of een plek kunnen bezoeken die hen dierbaar is. Dat kan een bruiloft, hun woning, de zee, een mooie tentoonstelling of iets anders zijn.

Ook nu in deze moeilijke corona- tijd weet de Wensen Ambulance nog veel mensen heel even weer intens gelukkig te maken. Het geld is dus enorm goed besteed. Lionsclub Aalsmeer Ophelia is alle mensen die een bijdrage aan de acties hebben geleverd heel dankbaar voor hun steun!