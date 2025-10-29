Ruim 1.500 inschrijvingen 34e Zilveren Turfloop

Mijdrecht – Na maanden van voorbereiding vindt zondag 2 november de 34e Zilveren Turfloop plaats. Meer dan 1.200 enthousiaste hardlopers hebben zich al aangemeld. Via de scholen zullen zo’n 360 kinderen deelnemen, daar bovenop komen nog eens 50 GeZZinsloop-deelnemers en lopers van de G-Run.

Meer dan 125 vrijwilligers zetten zich in om van dit evenement een groot succes te maken. Start en finish zijn bij sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg 85 in Mijdrecht. Hardlopers kunnen zoals altijd kiezen uit de afstanden van 5, 10 en 16,1 kilometer (10 mijl). Voor de wandelaars zijn routes uitgezet van 5 en 10 km.

Inschrijven kan nog via www.inschrijven.nl. Inschrijven op de dag zelf in de sporthal is ook mogelijk. Alle informatie zoals starttijden en plattegronden van het parcours zijn te vinden op https://veenlopers.nl/34ste-zilveren-turfloop.

Op de foto: Ruim 1.500 inschrijvingen voor de Zilveren Turfloop. Foto: aangeleverd.