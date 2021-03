Rozensnoei in het Seringenpark

Aalsmeer – Het is maart en prachtig weer; tijd om de rozen in het Seringenpark te snoeien. Gelukkig heeft de Werkgroep Seringenpark een lijstje met vrijwilligers die mee willen helpen aan deze grote klus. Jong en oud, van 17 tot 81 jaar, beginnelingen en doorgewinterde rozensnoeiers. Toen de werkgroep vorig jaar een Right to Challenge aanging met de gemeente was dat één van de voorwaarden waar aan voldaan moest worden. Behalve een erkend hovenier voor het onderhoud ook medewerking vanuit de gemeenschap.

En terugkijkend op het afgelopen jaar kan gezegd worden dat dit goed gelukt is. Het park ziet er prachtig verzorgd uit en van de bezoekers komen regelmatig complimenten. Afgelopen vrijdag gingen tien vrijwilligers en twee hoveniers aan de slag om in vier uur tijd de rozen te snoeien.

De onderlinge anderhalvemeterafstand te bewaren was niet moeilijk in het park, ruimte genoeg. Ook werd het talud gemaaid zodat de wilde bloemen, die daar vorig jaar gezaaid zijn, weer net zo mooi het park kunnen opfleuren deze zomer.

Bijen, vlinders en insecten

Behalve deze bloemen, die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn, wil de werkgroep ook veel meer planten in de perken zetten die insecten lokken. Voor dat doel is een aanvraag ingediend bij een fonds dat de leefomgeving wil veraangenamen. Als dat lukt kunnen de hovenier en de vrijwilligers weer aan de slag om het unieke Seringenpark nog mooier te maken!

Foto: Sjaak Koningen