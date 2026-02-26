Royal FloraHolland zet in op volledig gasloos verwarmen 

Aalsmeer – Op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer is in februari gestart met de fundering van de Flora Energy Plant. Daarmee zet FloraHolland een belangrijke stap richting een volledig aardgasloze en toekomstbestendige warmtevoorziening. In de Flora Energy Plant komt de grootste lucht/water-warmtepomp van Nederland. Deze warmtepomp verwarmt straks een derde deel van de hub Aalsmeer duurzaam. Dat is een oppervlakte van ongeveer 300.000m2, zo’n 35 voetbalvelden.

Grootste lucht/water-warmtepomp

“De Flora Energy Plant is een van onze meest innovatieve energieprojecten”, zegt Coen Meijeraan, manager Real Estate & Facility Management. “De grootste lucht/water-warmtepomp van Nederland wekt hier straks duurzaam warmte op, waardoor ons gasverbruik drastisch wordt teruggebracht. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om het energieverbruik te verduurzamen en de CO₂-uitstoot te verlagen.”

Nieuwe koelcel voor warmte

Naast de bouw van de Flora Energy Plant werkt het bedrijf aan andere initiatieven, zoals een nieuwe koelcel in de bestaande bebouwing. Deze koelcel is essentieel voor orderpicken, de vernieuwde en efficiënte manier van verdelen van producten. De vrijgekomen warmte bij het maken van de kou voor in de koelcel wordt maximaal benut door de warmte uit de koelmotoren te hergebruiken in het verwarmingssysteem. Ook dit draagt sterk bij aan het verminderen van het gasverbruik, aldus FloraHolland. Samen leveren de warmtepomp en de warmteterugwinning op de koelcel een besparing op van 3 miljoen m³ gas per jaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van bijna 3.000 huishoudens.

Meer duurzame projecten

De verduurzaming van Hub Aalsmeer stopt hier niet. De veiling werkt hard aan meerdere projecten voor een duurzamere toekomst. Bijvoorbeeld het benutten van restwarmte uit andere bronnen, de volledige overstap naar ledverlichting in alle gebouwen en het plaatsen van nog meer zonnepanelen waar dat kan. Deze aanpak wordt zowel in Aalsmeer als in de hubs Rijnsburg en Naaldwijk uitgevoerd.

FloraHolland brengt de hubs stap voor stap dichter bij een volledig CO₂-neutrale bedrijfsvoering in 2050.

Stap gezet voor volledig aardgasloze en toekomstbestendige warmtevoorziening. (Beeld: Royal FloraHolland).