Royal FloraHolland breekt opnieuw omzetrecord

Aalsmeer – De inkt van het omzetrecord van vorige week is nog nauwelijks droog, of het record is opnieuw gebroken. De totale weekomzet bij Royal FloraHolland in week 9 (1 tot 5 maart) bedroeg ruim 162 miljoen, 9,5 miljoen euro hoger dan in week 8. Voor het eerst wordt op onze marktplaats de omzetgrens van 1 miljard euro al in week 9 bereikt. In andere jaren was dat pas in week 11 of 12.

Het betreft de omzet op zowel klok als direct. Het gemiddeld prijsniveau was wederom hoog. De gemiddelde prijs van snijbloemen op de klok lag maar liefst 48% hoger dan in dezelfde week vorig jaar. In totaal zijn er in week 9 ruim 325 miljoen bloemen en planten verkocht. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar.

Tulp en Roos staken er bovenuit met een gemiddelde prijs die respectievelijk 39,3 en 45,4 procent hoger was dan vorig jaar. De omzet van tuinplanten was bijna 120% hoger dan in week 9 vorig jaar. Viool was de onbetwiste koploper. Het tuinplantenseizoen lijkt nu echt te zijn begonnen.