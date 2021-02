Rotonde bij Burg. Hoffscholteweg krijgt vorm

Aalsmeer – Vanwege de sneeuw en de vorst hebben de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg een weekje stil gelegen. Sinds begin deze week wordt weer hard gewerkt aan het omtoveren van de oude provinciale weg naar een lokale dorpsverbinding. Bij zes kruisingen worden rotondes aangelegd. De rotonde bij de Zwarteweg is al geruime tijd voltooid en in gebruik en zowel bij de Van Cleeffkade als de Ophelialaan zijn tijdelijke rotondes gecreëerd met betonblokken.

De aanleg van de rotonde bij de kruising Van Cleeffkade en de Oosteinderweg start volgens de huidige planning na 1 mei. Al eerder, vanaf volgende week, wordt gestart met de realisatie van een definitieve rotonde bij de Ophelialaan. Deze werkzaamheden gaan tot eind maart duren.

Op dit moment draait het op volle toeren bij de kruising van de Kasteleinweg met de Dorpsstraat. Ook hier gaat een rotonde het gezicht van de nieuwe weg vormen. Volgens planning duurt deze verandering tot en met maart. Dit weggedeelte is overigens niet geheel afgesloten. Verkeer van en naar de Van Cleeffkade rijdt in twee richtingen op de noordelijke rijbaan (kant Shell). Het fietspad achter het benzinestation blijft voorlopig (ook) open, maar wordt op een later tijdstip afgesloten en vernieuwd.

Wel afgesloten is het fietspad parallel aan de Kasteleinweg onder het Baanvak door. Dit heeft te maken met de aanleg van de rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg. De contouren van dit ‘rondje’ zijn al duidelijk zichtbaar. De planning qua afronding (12 februari) is iets uitgelopen, maar dat komt natuurlijk door de barre weersomstandigheden vorige week. Tegelijkertijd met de aanleg van deze rotonde wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting voor de aansluiting van de Stommeerkade op de Burgemeester Kasteleinweg.

Op alle rotondes, met uitzondering van die bij de Zwarteweg, gaat de bus door het midden van de rotonde rijden. Auto’s moeten de bussen voorrang verlenen, evenals de fietsers op de rotonde.

Voor vragen over het Hovasz-project kan telefonisch contact opgenomen worden via 0800-0200600 (gratis) en per mail via hovasz@noord-holland.nl. Kijk voor meer informatie op de website www.hovasz.nl.