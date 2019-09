Rotary Moederverwendag 2019

Regio – Dit jaar werd op zaterdag 21 september de 16e Moederverwendag in de Gemeente Mijdrecht georganiseerd. Rotary A.M.U. (Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn) is een service organisatie. Zij organiseren activiteiten om geld op te halen. Met dit geld kunnen zij weer goede doelen ondersteuren. Dit jaar hebben ze de 2e Haringdag georganiseerd in “Geniet aan de Amstel” in Uithoorn. Wederom was dit een groot succes en is er bijna € 9.000,- opgehaald.

Een deel van deze opbrengst gaat naar de Moederverwendag. Dit jaar gingen 38 moeders uit De Ronde Venen mee. Deze moeders hebben allemaal een gehandicapt kind waar zij 24/7 aandacht voor hebben. 1 dag in het jaar organiseren wij als Rotary een gehele dag voor alleen deze moeders.

Opgehaald

Alle moeders werden opgehaald en gebracht naar Rendez Vous. Na een kopje koffie werden de moeders welkom geheten door wethouder Alberta Schuurs. Daarna de bus in naar Cruquius, waar ze een rondleiding kregen in het gemaal. Vervolgens ging ze met de boot onder een stralende zon over het Spaarne naar Haarlem. Tijdens het varen kreeg iedereen een heerlijk lunchpakket. Eenmaal aangekomen in Haarlem gingen ze naar de Bavo kerk alwaar een concert was van een “Jeugdstrijkorkest”. Met een oude NZH bus (wie kent die nog?) werden de moeders vervoerd naar een workshop Mozaïek bij Artwise. Gedurende 2,5 uur konden de moeders hun creativiteit kwijt. Na het maken van een groepsfoto gingen met de bus naar het “Flower Art Museum” in Aalsmeer, waar een heerlijk diner geserveerd werd.

Al met al een zeer geslaagde Moederverwendag met natuurlijk fantastisch weer. Heel leuk om te zien dat er dit jaar weer een aantal “nieuwe” moeders bij waren.

Het wordt een hele klus om het succes van afgelopen zaterdag volgend jaar te overtreffen.