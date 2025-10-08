Rotary AMU zet zich in voor AKU

Uithoorn – Verleden week vond een bijzonder moment plaats op de atletiekbaan van AKU in Uithoorn. Met een deel van de opbrengst van het Rotary AMU bungee-roeien zijn er nieuwe rode jacks aangeschaft voor de lopers en begeleiders van de loopgroep SamenFit, onderdeel van Ons Tweede Thuis.

De keuze voor rode jacks is niet toevallig: rood is immers de clubkleur van AKU. Door deze herkenbare kleur voelen de leden van SamenFit zich nog meer verbonden met de rest van de atletiekvereniging. Elk jack is bovendien gratis gepersonaliseerd met de naam van de drager, wat zorgt voor een extra trots gevoel binnen de groep. Met deze actie laat Rotary AMU opnieuw zien zich actief in te zetten voor lokale initiatieven in Uithoorn en omgeving.

Op de foto: In het rood gekleed. Foto: aangeleverd.