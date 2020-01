Rookvrije zone voor het gemeentehuis

Aalsmeer – Voormalig kinderburgemeester Derek heeft zich tijdens zijn ‘regeringsperiode’ volop ingezet voor rookvrije sportterreinen en schoolpleinen. Hij zag en ziet zijn inzet goed beloond, want inmiddels is roken langs de voetbalvelden en onder andere de atletiekbaan taboe en worden rokers bij de entree van de schoolpleinen in de gemeente geattendeerd op een rookvrije zone.

Ook de gemeente Aalsmeer schaart zich achter de ingezette weg voor een rookvrije generatie. Afgelopen dinsdag 7 januari heeft burgemeester Gido Oude Kotte ‘rookvrij’-tegels voor het gemeentehuis en het Gezondheidscentrum onthuld. De entrees van beiden zijn nu officieel rookvrije zones.

Meerdere gemeentes in Nederland zetten zich actief in voor een rookvrije generatie, onder andere ook Amstelveen waar onlangs eveneens anti-rook borden rond het gemeentehuis geplaatst zijn.