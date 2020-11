Rondje Kunstkasten: Engelien van der Weijden

Aalsmeer – Engelien van der Weijden heeft al meerdere kasten in Aalsmeer en Kudelstaart tot een Kunstkast ‘omgetoverd’. Al haar Kunstkasten hebben een diepere laag, zo ook deze die staat in de wijk Dorpshaven net over de brug aan de Vlasakkerlaan.

“Mijn beschilderde kast staat in een vrij nieuwe wijk waar alle bewoners tegelijk zijn komen wonen. Dit schept een band en dat merkte ik toen ik daar aan het schilderen was. De verbondenheid is sterk aanwezig.”

Blauwe bloemen

Engelien verwerkte de geschiedenis van de wijk met het hedendaagse burencontact en dat leverde een mooi beeldend verhaal op. Het detail van de touwen dwars over de kast benadrukken de verbondenheid binnen de wijk. De beschilderde touwen hebben ook nog een andere betekenis. Vroeger werd op de Lijnbaan touw gemaakt van het vlas dat op de vlasakkers stond. De blauwe gestileerde bloemen staan voor de vlasbloem en de zon schijnt boven het vlasveld. “De plek nodigde zichzelf uit tot het onderwerp dat ik heb gekozen.”

Meewerken aan schoonheid

“Ik vind het Kunstkastproject een geweldig plan, zo werken wij mee aan de schoonheid van Aalsmeer en Kudelstaart. Op de schilderdag zelf is er via ‘onze’ Lex en Jolande contact over hoe het de andere kunstenaars vergaat. De kasten staan niet dicht bij elkaar, zodat ‘even buurten’ er niet van komt. Normaal is er bij de borrel achteraf altijd een kennismaking met de andere schilders van dat weekend. Dat lukte deze keer niet vanwege de corona-lockdown. Maar wij houden het nog tegoed is ons beloofd.”

Koffie en een praatje

“Bewoners reageerden enthousiast en waren uitnodigend met koffie en een praatje.” Het was mooi dat Engelien haar achtergrond verhaal kon toevoegen aan de door haar beschilderde Kunstkast. Het voelde voor de bewoners als een toegevoegde waarde.

Kijk voor meer informatie op de website: www.kunstkast.org/locaties

Janna van Zon