Rondeveners winnen 275.000 euro bij Postcode Loterij

De Ronde Venen – Een grote verrassing voor acht deelnemers van de Postcode Loterij in Baambrugge. Op hun postcode 1396 KT (Wethouder van Oostveenstraat) is de PostcodeStraatprijs gevallen in de trekking van de Postcode Loterij. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars deze week met het goede nieuws. Vanaf 1 februari wordt. De volgende bedragen zijn gewonnen: drie winnaars met 50.000 euro en 5 winnaars van 25.000 euro. Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot.

Rosemary wint de PostcodeStraatprijs en kan haar droom uit laten komen: “Ik wil heel graag met mijn dochters naar Bora Bora, dat is een droomvakantie!”

Koos en Toos reageren blij: “We zeiden ‘dit wordt ons jaar’. En kijk nu eens! Dit is wel heel snel.” Helma is totaal verrast: “Ik ben helemaal flabbergasted. We willen een auto kopen, want we hebben nu een barreltje van veertien jaar oud.”



100 dagen PostcodeStraatprijs

Vanaf 1 februari tot en met 10 mei 2020 is het 100 dagen feest. In deze periode maakt de Postcode Loterij namelijk iedere dag een winnende postcode van de PostcodeStraatprijs bekend. Opgeteld zijn dat 100 Straatprijzen in 100 dagen tijd. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.