RKDES: Geen puzzelrit, maar nieuwjaarsquiz

Kudelstaart – Sportvereniging RKDES kent de jarenlange traditie dat op de eerste zondag van het jaar een puzzelrit en een nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd. Door de coronamaatregelen kunnen deze evenementen voor het eerst in een lange historie niet doorgaan. Gelukkig zitten de vrijwilligers bij RKDES niet stil en is er een alternatief online evenement ontwikkeld. Op zaterdag 9 januari organiseert RKDES een online nieuwjaarspubquiz. Iedereen uit Kudelstaart en de wijde omgeving kan meedoen aan deze quiz, een bijdrage is vrijwillig maar wordt natuurlijk heel erg op prijs gesteld.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website www.rkdes.nl. Deze pubquiz kent de vorm van een kahoot en iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt op 9 januari de link om deel te kunnen nemen. De quiz kan gespeeld worden tussen 16.00 en 03.00 uur (er is dus geen vast moment) en het is natuurlijk extra leuk om online met vrienden, familie of jouw sportteam af te spreken om de quiz tegelijkertijd te maken.

Bier-, wijn- of frispakket

RKDES nog extra steunen in deze (financieel) zware dagen? Bestel dan een bier-, wijn- of frispakket via hetzelfde aanmeldformulier. De pakketten kunnen op 9 januari tussen 14.00 en 16.00 uur worden opgehaald in de kantine aan de Wim Kandreef en daar worden afgerekend (alleen met pin).

Ook ondernemers kunnen een bijdrage leveren door een plekje in de pubquiz te sponsoren, hiervoor kunnen ze contact opnemen via communicatie@rkdes.nl.