RKDES 1 laat zich niet uit het veld slaan

Kudelstaart – Helaas voor het publiek moest RKDES afgelopen zondag aantreden op veld 2, omdat de vervanging van het kunstgras op veld 1 nog niet is afgerond. Helaas in die zin dat er een stevige wind stond met bijbehorende regenval, prettig is anders. Maar wel een kraker op het programma: RKDES nr.3 tegen SDZ nr. 4 op de ranglijst. De uitwedstrijd was geëindigd in een onnodige 2-1 nederlaag.

Beide ploegen zochten de aanval. Eerst was het SDZ dat een goede kans naast mikte, even later was het Mano die net over het doel schoot. Vervolgens een pijnlijk incident in de wedstrijd. De SDZ-spits speelde de bal te ver voor zich uit, keeper Bo raapte de bal op, maar de spits liep onnodig door en raakte Bo vol op zijn hoofd. Noodgedwongen moest hij de wedstrijd staken met verschijnselen van een hersenschudding. De SDZ-spits werd slechts bestraft met een gele kaart, waar rood logischer leek. Bo werd vervangen door Stijn van de Onder-19.

Rijpe appeltjes

RKDES liet zich niet uit het veld slaan en bleef jagen op een doelpunt. Miraculeus wist Roy de bal op de achterlijn nog voor te trekken op de inkomende Mano, die jammerlijk over het doel mikte. Rust 0-0. Maar waar voor rust de doelpunten uit bleven, vielen ze meteen na rust als rijpe appeltjes uit de boom. Het publiek dat net was opgewarmd in de kantine, was nog onderweg naar veld 2, toen het losging. RKDES nam vanaf de aftrap de 1-0 voor haar rekening door Roy, maar werd met hetzelfde trucje 1 minuut later verrast met de gelijkmaker.

Een fraaie 1-2 tussen Ruben en Mano leek RKDES weer de voorsprong te geven, maar de bal ging rakelings naast. SDZ was slagvaardiger en wist nog wel een kwartier voor tijd te scoren. Coach Siver bracht verse krachten met Aziz, Daan , Rick en Lennart, maar het mocht niet baten. De 3 punten gingen naar Amsterdam, waar een gelijkspel een reëlere uitslag was geweest.

Oudgedienden Roy en Lorenzo vielen positief op, Roy door zijn nimmer aflatende opjagen van de SDZ-verdediging en Lorenzo door zijn ontelbare balveroveringen. Verder was de invalbeurt van Stijn een lichtpuntje. Ondanks de nederlaag blijft RKDES 3e in de stand.

Foto: Lorenzo viel positief op. (Foto aangeleverd).