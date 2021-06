Renner Nils Eekhoff start in Tour de France

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout kan komende zaterdag 26 juni als debutant van start gaan in de Tour de France. Team DSM heeft begin deze week zijn selectie bekend gemaakt. Ploeggenoten van de 23-jarige renner zijn Belg Tiesj Benoot, Denen Soren Kragh Andersen en Casper Pedersen, Engelsman Mark Donovan, Duitser Jasha Sütterlin en Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Cees Bol. De 108ste Tour start in Brest. Eekhoff begint met veel zin aan zijn drieweekse fietsavontuur. “Vroeger keek in thuis op de bank naar de renners op tv, nu ga ik er zelf tussen fietsen. Dat is een heel aparte gedachte.”

Voor jonge renners als Nils Eekhoff (23) is het rijden van een drie weken durende ‘Grand Tour’ vaak een examen om zich voor langere tijd te kunnen vestigen in het profpeloton. Wie de krachtproef voltooid zet doorgaans een stevige stap voorwaarts in zijn carrière. Tot nu toe zat Nils nooit langer dan acht dagen achtereen in het zadel, nu wachten hem in de trektocht naar Parijs twintig ritten in 22 dagen. “Met het rijden van zo’n zware wedstrijd moet ik een flinke stap gaan zetten”, weet Nils. “Maar met mijn selectie heeft het team aangegeven vertrouwen in me te hebben. Daar trek ik me aan op.”

In de papieren editie Aalsmeer van de Nieuwe Meerbode komende donderdag meer informatie over de aanstaande Tour de France en de deelname van Nils Eekhoff.

Fotobijschrift:

Nils Eekhoff (wit shirt als leider van het jongerenklassement), vorige maand aan de start van de vierdaagse Boucles de la Mayenne in Frankrijk. Rechts van hem in de gele trui eindwinnaar Arnaud Démare. Komende zaterdag treffen beide renners elkaar weer, ditmaal in de Tour de France. Démare is een van de favorieten op winst in de sprintetappes. Links op de foto in groen shirt de Noor Halvorsen, die dit jaar niet in de Tour van start gaat. Foto: Org. Boucles.