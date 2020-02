Rene Kruit wint weer bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – De afgelopen dartsavond van de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart was de elfde speelavond van het seizoen. Het was één week na de Dutch Open in Assen, waar een groot gedeelte van de darters naar toe was geweest. Floortje Van Zanten presteerde van alle Poel’s Eye deelnemers het beste in Assen. In een deelnemersveld van meer dan 600 dames bereikte zij de laatste acht, een uitstekende prestatie. Ook bij de Poel’s Eye ging zij onverdroten door, zij bereikte voor de tweede keer op rij de finale.

Rene Kruit won echter voor de tweede keer dit seizoen en de elfde keer ooit de speelavond. Danny de Hartog won de eerste speelavond van dit seizoen, maar bereikte nu de finale van het tweede niveau. Joris Voorn bereikte tot nu toe vier keer de finale van het vierde niveau, maar bereikte nu niet alleen voor het eerst ooit de finale van het tweede niveau, maar won deze ook nog eens op knappe wijze. Ook Luc van de Meer zorgde voor een leuk wapenfeit, hij had voor het eerst ooit de hoogste uitgooi van de avond met een mooie finish van 119. Frank Droogh zorgde voor een mooi slotakkoord, hij gooide een pijl raak met het spel de triple Pot. Hiermee beloonde hij zichzelf met een mooi geld bedrag.

Over twee weken

Door het carnaval is de volgende speelavond van de Poel’s Eye pas over twee weken, namelijk op vrijdag 6 maart. Hopelijk zijn er nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus. Man en vrouw, jong en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht.

Deelname is geheel vrijblijvend en houdt geen verplichtingen voor later in het seizoen in. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: De finalisten van de hoogste ronden: Danny, Rene, Joris en Floortje.