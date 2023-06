Rendez Vous slaat nieuwe weg in en krijgt andere exploitant

Mijdrecht – Restaurant Rendez Vous in Mijdrecht krijgt een andere exploitant en slaat daarmee een nieuwe weg in. Na bijna 25 jaar heeft de huidige exploitant Frans Schreurs besloten te stoppen. De gemeente, als verhuurder van het pand, is na dit besluit met Frans om tafel gaan zitten om te zoeken naar een oplossing. Deze is gevonden in een nieuwe exploitant. De horecagelegenheid blijft daarmee behouden voor het centrum van Mijdrecht. Wethouder Cees van Uden: ,,We vinden het erg belangrijk dat er op deze plek in het centrum van Mijdrecht horecagelegenheid blijft bestaan. Als verhuurder hebben we dan ook gezamenlijk met Frans gekeken hoe we de horecagelegenheid kunnen behouden als hij ermee zou stoppen. Gelukkig zijn we daarin geslaagd en hebben we een nieuwe exploitant gevonden. Deze zet de horecagelegenheid voort waarmee we de sociale functie die het restaurant vervult behouden.’’



Jarenlange ervaring in horeca

De nieuwe uitbater is Brian de Kooker. Hij exploiteert op dit moment een goedlopend Grandcafé in Sassenheim en heeft jarenlange ervaring in de horeca. Vanaf 27 juni wordt deze ervaring ook ingezet in Mijdrecht. De naam Rendez Vous wordt gewijzigd in Graaf Jan. Brian de Kooker: ,,Wij zijn erg enthousiast dat we Rendez vous over hebben kunnen nemen en Graaf Jan kunnen starten. We hebben er enorm veel zin in om in Mijdrecht aan de slag te gaan! We zullen meteen van start gaan met een nieuwe lunch- en dinerkaart en zullen na de zomer het restaurant zowel qua concept als uitstraling een metamorfose geven”.