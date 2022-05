Recordopbrengst Wilnisse Rommelmarkt

Wilnis – Afgelopen zaterdag was de 46ste Wilnisse Rommelmarkt. Het was weer een geslaagde markt, gevuld met blije gezichten, eetkraampjes, opbod, verloting en een heleboel ‘rommel’! Dit jaar is een recordopbrengst opgehaald van maar liefst €20.171,73. Dit bedrag is volledig bestemd voor Mercy Ships, een organisatie die ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers inzet om naar de armste landen ter wereld te varen. Daar waar zij komen bieden ze mensen gratis de medische zorg die ze nodig hebben. De organisatie van de rommelmarkt bedankt iedereen die de markt heeft bezocht, spullen heeft gekocht, of op een andere manier heeft geholpen. In het bijzonder denken we aan alle sponsoren van de markt. Het was een zonnige en gezellige dag en het was mooi dat de rommelmarkt na twee jaar weer kon plaatsvinden!