Recordaantal deelnemers 34e Zilveren Turfloop

De Ronde Venen – Onder ideale loop- en weersomstandigheden vond zondag 2 november de 34e Zilveren Turfloop plaats, hét hardloopevenement voor jong en oud in De Ronde Venen; georganiseerd door De Veenlopers en de eerste van negen hardloopevenementen binnen het Zorg & Zekerheid Circuit.

Mede door de positieve weersverwachting waren er veel last minute inschrijvingen. In totaal waren er meer dan 1.300 lopers op de 5, 10 en 16,1 kilometer. Startschot werd dit jaar verricht door burgemeester Divendal. Op de 10 kilometer werden door De Veenlopers voor het eerst drie hazen ingezet. Voorzien van een vlag met eindtijden van 45, 50 of desgewenst 55 minuten namen zij lopers onder hun hoede die streefden naar een van deze drie tijden.

Trotse opa’s en oma’s

Ook bij de gezinsloop een recordaantal deelnemers van 450 kinderen, veelal ingeschreven via hun school. De kleinsten vergezeld door ouders, de grotere kinderen aangemoedigd door ouders, trotse opa’s en oma’s. In elke leeftijdscategorie was er in de sporthal een huldiging van de eerste drie jongens en eerste drie meisjes. Prijzen werden uitgereikt door Mark Engel, keeper bij Ajax onder 19.

De G-Run werd met 26 deelnemers goed bezet. Ook wandelaars konden terecht. In totaal liepen 37 wandelaars 5 of 10 kilometer.

Winnaars van de kinderloop https://veenlopers.nl/34ste-zilveren-turfloop/.

De start van de kinderloop. Foto: aangeleverd.