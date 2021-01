Realisatie Waterfront vordert gestaag

Aalsmeer – De realisatie van het Waterfront vordert gestaag. Er wordt aardig wat water van de Westeinderplassen ‘weggesnoept’ om een brede wandelboulevard langs het water te realiseren en om in de zomermaanden meer ruimte te bieden aan recreanten op het Surfeiland. De werkzaamheden wordt door menigeen nauwlettend gevolgd. Heel benieuwd hoe dit nieuwe stukje recreatie in Aalsmeer er uiteindelijk uit komt te zien. De planning is in mei klaar.

Vergroten van de landtong. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Afgelopen woensdag is de ‘beroemde’ boom bij de watertoren omgehakt. De wilg verkeerde in slechte staat en paste niet bij/in de nieuwe inrichting. Toch blijft de boom, een kleinere versie ervan, uitzicht houden op de watertoren. Op het terrein van het tegenover gelegen Flower Art Museum is een deel van de boom geplant. Veilig achter het hek, maar zichtbaar voor iedereen. Van de rest van de wilg gaat een kunstwerk gemaakt worden.

De ‘beroemde’ boom (kleinere versie ervan) houdt zicht op de watertoren. Foto: www.kicksfotos.nl