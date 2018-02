Reactie wethouder over uitstel Lelystad Airport

Aalsmeer – Op woensdag 21 februari maakte minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat de opening van Lelystad Airport een jaar wordt uitgesteld. Op de vraag of dit besluit gevolgen heeft voor het aantal vluchten op Schiphol is de minister duidelijk. Zij verwijst naar het Aldersakkoord waarin is afgesproken dat Schiphol tot en met 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 starts en landingen per jaar. Die afspraak staat volgens de minister. “Niet tornen aan afspraak”

Wethouder Robbert-Jan van Duijn, met Schiphol in de portefeuille, onderschrijft het standpunt van de minister: “De afspraak van maximaal 500.000 vluchten per jaar in het Aldersakkoord is helder. Aan die afspraak valt niet te tornen. Mensen die dichtbij Schiphol wonen hebben al veel last van het vliegverkeer en mogen niet de dupe worden van het besluit om de opening van Lelystad Airport een jaar uit te stellen.”

“Aandacht belangen omwonenden”

En hij vervolgt: “Zoals wij in ons position paper ‘De mensen achter de cijfers’ stellen staat de leefbaarheid in grote delen van onze gemeente nu al zwaar onder druk door het vliegverkeer. Verdere groei van de luchthaven zonder maatregelen met het oog op de leefbaarheid is in Aalsmeer niet langer verantwoord. Het is tijd voor een andere aanpak. Dat standpunt dragen wij breed uit bij het overleg over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Ook in de besluitvorming over Schiphol dient zorgvuldigheid vóór snelheid te gaan en moeten de belangen van omwonenden voldoende aandacht krijgen.”

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn tijdens de presentatie van de position paper ‘De mensen achter de cijfers’.