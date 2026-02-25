Raymond de Jong terug op oude nest als hoofdtrainer van KDO

De Kwakel – Met ingang van volgend seizoen zal de selectie van KDO onder leiding staan van Raymond de Jong. Na het eerdere bericht van vorige week over het vertrek van Mark Wietsma is de technische commissie de voorbije dagen slagvaardig geweest met vinden van een geschikte opvolger. De uiteindelijke keuze is gevallen op voormalig hoofdtrainer De Jong.

Na een afwezigheid van zes jaar zal Raymond vanaf augustus veelvuldig te bewonderen zijn op het complex van KDO. Na zijn vertrek bij KDO in de zomer van 2020 is de 57-jarige Kwakelaar vier jaar lang hoofdtrainer geweest bij RKDES. In Kudelstaart wist hij van RKDES een stabiele subtopper te maken in de derde klasse. Hierna is hij aan de slag gegaan als assistent-trainer bij FC Aalsmeer, waarmee hij vorig seizoen knap wist te promoveren naar de vierde divisie. Op dit moment staat Aalsmeer hierin op een keurige vijfde plaats met slechts zes punten achterstand op koplopers Purmersteijn en JOS Watergraafsmeer.

Kampioen

Raymond is reeds negen seizoenen hoofdtrainer geweest van KDO. Onder zijn leiding zijn er hierin vele sportieve successen geboekt in De Kwakel. In zijn eerste bewogen seizoen als coach promoveerden de Kwakelaars via de nacompetitie gelijk naar de derde klasse. Bewogen door het tragische overlijden van speler Jochem Kok, waarin Raymond de leiding nam en zijn spelersgroep begeleidde met dit verwerking van het zware verlies. In het daaropvolgende seizoen degradeerde KDO (wederom via de nacompetitie) naar de vierde klasse. In het seizoen 2013-2014 werd de Kwakelse selectie vervolgens kampioen in de vierde klasse F, na een nek aan nek race met Zuidoost United. In de derde klasse C West 1 kon KDO, na deze promotie, twee seizoenen op rij omschreven worden als een stabiele middenmoter.

Moeizame start

In het seizoen 2016-2017 werden de Kwakelaars overgeplaatst naar de derde klasse A van West 2. In deze competitie werd KDO overtuigend kampioen met een voorsprong van zeven punten op Alphen. Als debutant in een sterke tweede klasse C eindigde de selectie van Raymond met vijfendertig punten op de negende plaats. In het seizoen 2018-2019 liep KDO, op de laatste speeldag, op het nippertje een promotieplek voor de nacompetitie naar de eerste klasse mis. In zijn laatste seizoen kenden de Kwakelaars een moeizame start na de terugkeer in West 1, waarin de eerste vier wedstrijden werden verloren. Hierna volgde al snel een ommekeer door in zes wedstrijden dertien punten te pakken, waarna handhaving snel een feit werd.

Eigenschappen

Raymond de Jong staat bij KDO bekend als iemand met zeer goede contactuele eigenschappen, fanatisme plus tactisch en technisch inzicht. De ruimte voor teambuildingsactiviteiten en positieve sfeer binnen zijn selecties zijn daarnaast belangrijke pré’s voor hem. Ook weet de enthousiaste trainer aantoonbaar jeugdige selectiespelers beter te maken. Dit aangevuld met zijn opgedane ervaringen bij RKDES en FC Aalsmeer heeft de technische commissie ervan doen overtuigen dat Raymond de juiste persoon is om Mark Wietsma op te gaan volgen. Raymond zal bij KDO te maken gaan krijgen met een gemotiveerde en jonge groep met groeipotentie.

Op de foto: Met ingang van volgend seizoen zal de selectie van KDO onder leiding staan van Raymond de Jong. Alvast een warm welkom op het oude vertrouwde nest. Foto: KDO.