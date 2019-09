Radioprogramma ‘Dinges’ bij bs De Eendracht!

Mijdrecht – Het is vrijdag…en bij OBS De Eendracht heerst gezellige drukte want er gaat iets bijzonders gebeuren! In alle vroegte worden er in een lokaal allerlei voorbereidingen getroffen en is alles piekfijn opgeruimd. Kinderen praten in de klassen over een ‘Dinges’ en een meneer die Bert heet, en zelfs de juffen en meester gluren af en toe uit de ramen om te zien of er al bezoek is. Eindelijk gaat de bel en komt Bert Kranenbarg van NPO radio 5 binnen. Het gaat beginnen! Apparatuur en microfoons worden in het speciaal ingerichte lokaal neergezet en het geluid wordt getest. In elke klas zijn een paar leerlingen die Bert gaan bezoeken om een gesprekje met hem te hebben voor zijn radioprogramma. De leerlingen krijgen van hem een woord dat zij moeten beschrijven in hun eigen woorden maar ze mogen het woord van Bert niet noemen. Een spannend radio-avontuur en ontzettend gezellig om Bert zo aan de gang te zien! U kunt de komende tijd de leerlingen van OBS De Eendracht terug horen van maandag tot en met donderdag op NPO radio 5 van 16.00 – 18.00 uur.