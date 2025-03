Raap zwerfafval met wethouder en medewerkers

Uithoorn – Elk jaar op de derde zaterdag in maart is er de Landelijke Opschoondag. Wethouder Ferry Hoekstra en medewerkers van het gemeentehuis van Uithoorn houden donderdag 20 maart in de pauze een eigen Opschoondag.

Hoekstra is elk jaar weer blij met deze Landelijke Opschoondag; “Als iedereen zijn eigen straat schoonhoudt en wat oppakt, dan komen we met elkaar al een heel eind. Dit jaar ga ik met medewerkers van het gemeentehuis op donderdag 20 maart in de pauze zwerfafval rapen. Ik nodig iedereen van harte uit om aan te sluiten. We verzamelen bij de receptie om 12.00 uur.”

Een schoon Nederland: het kán. Voor de dieren, het milieu en de toekomst. Maar óók voor onszelf. Voor inwoners, de bedrijven en overheden in heel Nederland. Steek net als buurtgenoten, collega’s, vrienden en familie de handen uit de mouwen om de omgeving op te schonen tijdens het opschoonrondje met de wethouder of op Landelijke Opschoondag zelf. Kijk op www.nederlandschoon.nl. Hoekstra vervolgt: “Zo laat u aan iedereen zien dat onze gemeente een schone buurt belangrijk vindt. Of u nu een buurtvereniging, school, bedrijf, sportclub of gewoon een betrokken inwoner bent, iedereen kan meedoen. Enthousiastelingen kunnen een schoonmaakkit gratis bestellen via www.uithoorn.nl/zwerfafval. In dit pakket zit onder meer een prikstok om het zwerfafval op te pakken. Zwerfafval kan men eenvoudig kwijt in de ondergrondse restafvalcontainers. Aanmelden/meer informatie: gemeente@uithoorn.nl met als onderwerp ‘opschoondag’.

Landelijke Opschoondag in Uithoorn. Foto: gemeente Uithoorn.