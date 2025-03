Provincie, gemeenten en waterschappen werken aan nieuw bos in Noord-Holland 

Regio – De provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten en waterschappen ongeveer 40 hectare aan nieuw bos aanleggen. Dit bos wordt aangeplant ter compensatie van bos dat eerder, vanaf 2017 is gekapt in natuurgebieden (Natura 2000). Dit kappen gebeurt als maatregel om bedreigde natuurwaarden in deze gebieden te herstellen, bijvoorbeeld door verstuiving in de duinen weer op gang te brengen.

De provincie stelt hiervoor de ‘subsidieregeling boscompensatie’ opnieuw open. Met deze regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het aanplanten van een park of dorpsbos. De nieuwe bossen liggen buiten de bestaande natuurgebieden, bijvoorbeeld op gemeentegrond. Ook waterschappen kunnen van deze subsidie gebruik maken.

Gedeputeerde Rosan Kocken (Natuur): “Het planten van bos is goed voor het klimaat en het zorgt voor meer biodiversiteit. Ook bieden deze bossen inwoners extra recreatiemogelijkheden dichtbij huis. Alle reden voor de provincie om de gemeenten en waterschappen hierbij financieel te steunen.”

Met deze regeling is al eerder, in 2023-2024, ruim 30 hectare aan compensatiebos in Noord-Holland aangeplant. De subsidievoorwaarden zijn nu iets verruimd. Zo is de bijdrage aan de kosten voor aanleg en inrichting verhoogd naar maximaal € 90.000 per hectare.

Gemeenten en waterschappen kunnen vanaf 15 april tot 1 december 2025 ‘subsidie voor compensatiebos’ aanvragen. In totaal is € 4 miljoen beschikbaar om ongeveer 40 hectare compensatiebos aan te planten. De gemeente of waterschap zorgt zelf voor het betrekken van de omgeving bij de uitwerking van hun bosproject.

Noord-Holland gaat samen met gemeenten en waterschappen ongeveer 40 hectare aan nieuw bos aanleggen. Foto: aangeleverd.