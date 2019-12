Proosten op 2020 met Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Een mooie vergadering was het met het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Onder het genot van een vorkje prikken en een glaasje drinken werd er door Joost, Kim, Drik en Jan teruggekeken op 2019 en snode plannen gemaakt voor twintig-twintig.

Het Bromfiets Genootschap gaat op stap naar nieuwe routes, verdwaalde paden en onbekende wegen, een driesprong is makkelijk maar wat te denken van een zevensprong. Lees je jeugdliteratuur er maar op na. Maar afijn, eerst het oude jaar.

Knetterend gaat het Bromfiets Genootschap 2019 verlaten en proosten op zaterdagmiddag 4 januari 2020 om 17.00 uur met elkaar op een veilig mooi genootschap jaar met iedereen in café Joppe in de Weteringstraat. De bitterballen komen ook voorbij, evenals het dorstlessertje. Kom je op de brommer, dan is er natuurlijk een zeer gereserveerde parkeerplek voor je.