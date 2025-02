Programmering Verhalen Karavaan bekend

Regio – Bibliotheek Amstelland staat van 7 tot en met 23 februari twee weken lang volledig in het teken van verhalen beleven, vertellen, delen, bedenken en maken in de vestigingen Amstelveen-Stadsplein, Amstelveen-Westwijk, Uithoorn en Aalsmeer.

Vrijdag 7 februari wordt afgetrapt met theater- en podcastmaker Chris Bajema alias Man met de microfoon. Hij neemt het publiek mee in de wereld van alledaagse verhalen. De programmering bestaat verder uit een concertlezing, klederdrachtshow Folklore Exotica, Leezy Sunday en heel veel meer.

Naast activiteiten voor volwassenen zijn er ook volop kinderactiviteiten, zoals vertelvoorstellingen, een rapworkshop van Baas B en creatieve workshops. Ook zijn er doorlopende activiteiten te doen en te bekijken. De volledige programmering is te bekijken op verhalenkaravaan.nl. Een plek reserveren of een kaartje kopen voor een van de betaalde activiteiten is vanaf nu mogelijk. Bieb-leden krijgen korting bij betaalde activiteiten.

In alle vormen en maten

“Verhalen staan niet alleen in boeken. Voorwerpen, uniek of juist heel alledaags, maar ook muziek, kleding en geuren vertellen ook een verhaal. Tijdens de Verhalenkaravaan dompelen we ons samen met bezoekers in verhalen in alle vormen en maten”, aldus het team van de Verhalenkaravaan van de Bibliotheek Amstelland.

Er zijn ook doorlopende activiteiten. In Stadsplein kun je snuffelen in de Verhalenkasten, luisteren naar bijzondere verhalen van Amstellanders, alledaagse voorwerpen met een verhaal bewonderen, een verhaal typen op een ouderwets typemachine en duiken in de Verhalenbox. In de vestigingen in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen-Westwijk kun je bij de speciale Verhalenkiosk verhalen lezen, delen en beleven.

Iedereen heeft een verhaal. Daarom is er ook voor de verhalen van inwoners van Amstelland plek. Op verhalenkaravaan.nl en in alle vestigingen zijn verhalen die Amstellanders de afgelopen tijd hebben gedeeld te lezen. Ze laten je ontroeren, verrassen of schateren van het lachen. Amateurschrijvers staan ook in de schijnwerpers tijdens een speciale editie van het literair café donderdag 20 februari in vestiging Amstelveen-Stadsplein.

De vestiging van de bieb in Amstelveen. Foto: archief.