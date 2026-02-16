Prima eerste performance Enjoy’s Dance

Mijdrecht/Alphen aan den Rijn – De eerste wedstrijd van het seizoen is voor Enjoy’s Dance begonnen met een hoogtepunt; zondag 8 februari stond de dansschool op het podium van Theater Castellum in Alphen aan den Rijn tijdens de wedstrijd We Know You Can Dance. Het werd een dag vol energie, trots en mooie resultaten.

Vier groepen traden op en lieten zien waar zij de afgelopen maanden hard voor hebben gewerkt. Demo 1 EDC, Demo 2 EDC+, Demo 3 Spicy en Demo 4 Fire brachten ieder hun eigen choreografie en uitstraling naar het podium. Van krachtige moves tot strakke formaties, alle dansers wisten het publiek te overtuigen.

Knappe tweede plaats

De inzet bleef niet onopgemerkt. Demo 1 EDC danste naar een knappe tweede plaats en nam een prachtige beker mee naar huis. Een resultaat waar de groep en de coaches ontzettend trots op zijn.

Maar minstens zo belangrijk was het plezier en het teamgevoel dat de hele dag voelbaar was. Voor Enjoy’s Dance was het niet alleen een wedstrijd, maar vooral een moment om samen te stralen en te laten zien wat zij als team kunnen. Met deze sterke start kijkt de dansschool vol vertrouwen uit naar de rest van het seizoen.

Zondag 8 februari stonden vier groepen van Enjoy’s Dance op het podium van Theater Castellum in Alphen aan den Rijn tijdens de wedstrijd We Know You Can Dance. Foto: aangeleverd.