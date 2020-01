Presentatie foto’s van Erik de Rijk in Zorgcentrum

Aalsmeer – Op woensdag 29 januari geeft Erik de Rijk een presentatie van zijn foto’s. Veel natuurfoto’s, maar ook andere onderwerpen heeft de Aalsmeerder op de gevoelige plaat vastgelegd. Erik de Rijk fotografeert graag planten, bloemen, dieren en bezienswaardigheden in de natuur over de gehele wereld. Een deel van deze bijzondere foto’s laat hij deze middag zien.

Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. De presentatie begint om 15.00 uur en duurt tot rond 17.00 uur. In de pauze is er een kopje koffie of thee.

Alvast enkele foto’s van Erik de Rijk gaan bekijken kan in de bibliotheek en op de cultuurzolder in De Oude Veiling in de Marktstraat. Tot en met 31 januari exposeert hier Fotogroep Aalsmeer ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. Van Erik zijn drie foto’s te zien, waaronder één van een wegvliegende zeearend. En nog meer werk van deze inwoner zien kan via de website: www.erikderijkfotografie.weebly.com.