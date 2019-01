Prachtig uitzicht vanaf top watertoren

Aalsmeer – Door sneeuwval en het mistige weer kon de openstelling van de watertoren in december geen doorgang vinden, maar afgelopen zondag mochten de bezoekers weer het rijksmonument betreden en eventueel de trappen beklimmen voor het geweldige uitzicht vanaf de trans.

De dag begon somber, maar in de middag klaarde het weer op en was het mogelijk vanaf de top uit te kijken over Aalsmeer en de wijde omgeving. Het uitzicht was prachtig! Nog eenmaal gaan de deuren van de watertoren open, want de slechtvalken zijn al gesignaleerd en gaan zich hier zo goed als zeker weer nestelen.

Noteer zondag 27 januari, voorlopig de laatste keer om de ‘trots’ van Aalsmeer te bezoeken en te beklimmen en dat kan extra lang, van 13.00 tot 21.00 uur. De watertoren in is gratis, naar boven kost 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl