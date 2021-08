Praamplein blijft leeg, geen Feestweek!

Aalsmeer – Het Praamplein blijft leeg in september, de Feestweek gaat definitief niet door. “Na uitvoerig overleg, afgelopen weekend, tussen ons bestuur en de gemeente Aalsmeer, hebben wij een aantal mogelijkheden besproken om Feestweek 2021 in afgeslanke vorm doorgang te laten vinden. Na alles te hebben overwogen hebben wij maandagavond met pijn in het hart moeten besluiten dat Feestweek 2021 geen doorgang kan vinden”, laat het bestuur van de Stichting Feestweek Aalsmeer weten.

René, Dorine, Roland, Ruben, Dave en Jelle: “Wij zouden zoveel afbreuk doen aan de ‘normale’ Feestweek dat dit één van de hoofdredenen is om, twee weken voor de opbouw, toch te stoppen. We zouden velen van jullie teleurstellen wanneer er een Feestweek gehouden zou worden met slechts 750 bezoekers, alle zijwanden van de tent open, risico’s op openbare problemen, etc. Uiteindelijk blijven er meer minpunten dan pluspunten over, waardoor dit voor ons de enige juiste beslissing is. Want Feestweek Aalsmeer moet voor zoveel mogelijk mensen zijn!”

In haar bericht bedankt het bestuur de gemeente Aalsmeer, in het bijzonder burgemeester Gido Oude Kotte en zijn veiligheidsadviseur Bart Schmidt, voor de steun die zij heeft gekregen, de tientallen vergaderingen en overlegmomenten om toch alle mogelijkheden te bespreken.

Aankomende week wordt contact opgenomen met alle trouwe sponsors en iedereen die een toegangskaart heeft gekocht. Het bestuur vraagt in deze vanwege het vele werk wat hiermee gemoeid is om enige tijd. “Tot volgend jaar”, besluit het bestuur van Feestweek Aalsmeer “Met feestelijke groet, René, Dorine, Roland, Ruben, Dave en Jelle.”