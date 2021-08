Praambode in de maak!

Aalsmeer – Vast en zeker dat in diverse huishoudens afgelopen maandag een vreugdedansje is gemaakt, de Pramenrace mag gevaren worden! Het zag er hoopvol uit, maar na de mededeling dat de corona-maatregelen blijven gelden tot tenminste 20 september zakte bij menigeen de hoop in de schoenen. Welke evenementen in Aalsmeer krijgen wel en welke niet groen licht van de gemeente om te organiseren?

De Feestweek wordt nog een jaartje overgeslagen, maar Vuur en Licht op het Water en de Pramenrace mogen plaatsvinden. Natuurlijk heeft het bestuur van SPIE al voorbereidingen getroffen, voor als de gemeente goedkeuring geeft, maar nu gaan alle zeilen bijgezet worden om er weer een feestelijke 35ste Pramenrace van te maken. Niet voor niets is gekozen voor het thema ‘Ouderwets Gezellig’.

Bij de Pramenrace hoort natuurlijk ook, al jaren, de Praambode. In de speciale krant meer informatie over de route, de deelnemers, de prijzen, de regels en verhalen van teams. Wil jij dit jaar met je team in de krant, heb je een nieuwtje of verruil je voor het eerst het kijken voor deelnemen? Laat het weten in de Praambode. Verhalen (liefst met een foto) en informatie kunnen gestuurd worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Teksten kunnen tot uiterlijk donderdag 2 september ingestuurd worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om in de Praambode teams of bedrijven te promoten middels een advertentie. Neem voor meer informatie over prijzen, grootte, etc. contact op via verkoopaalsmeer@meerbode.nl.