Poppenkast ‘IJskoud de beste’ op Boerenvreugd

Aalsmeer – Zondag 3 februari is er in de warme stolp van kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer weer een leuke poppenkast-voorstelling. Deze eerste voorstelling van het nieuwe jaar heet ‘IJskoud de beste’. Het verhaal gaat over sneeuwpop Frosty en zijn vriendje Vlokje.

Deze wintervoorstelling van Poppentheater Zelen begint met sneeuw. Is dat toeval of is het geen toeval? Frosty de sneeuwpop uit de voorstelling wist al weken van te voren dat hij sneeuw zou meenemen naar kinderboerderij Boerenvreugd. Vlokje en Frosty beleven dolle ijskoude avonturen.

De sneeuwpop belandt zelfs pardoes in de ijskast tussen de toetjes! Hoe dat zit? Kom het gezellig meebeleven bij Boerenvreugd en neem je vriendjes mee! De eerste voorstelling is om 11.00 uur en de tweede om 15.00 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoeken van de poppenkastvoorstelling, maar varken Beer staat bij de entree klaar om donaties in ontvangst te nemen. Het bezoekadres van de kinderboerderij is Beethovenlaan 118 in de Hornmeer in Aalsmeer.