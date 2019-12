Politieloket in nieuwe jaar in gemeentehuis

Aalsmeer – Het Politiebureau aan de Dreef gaat per 1 januari 2020 dicht. Wilt u na die datum persoonlijk contact met de politie? Bezoek het nieuwe politieloket in het gemeentehuis van Aalsmeer: hier kunt u terecht met vragen en om aangifte te doen. En, ook uw wijkagent blijft gewoon in de buurt. Bellen met de politie kan altijd: 0900-8844, of bij spoed: 112.

Meer agenten op straat

De sluiting zorgt ervoor dat de politie met meer mensen op straat kunnen werken. De politie bundelt de krachten vanuit de uitvalsbasis bureau Uithoorn. De huidige wijkagenten blijven zoals vanouds hun werk doen in de buurt. Ook blijft hetzelfde aantal politiemensen als nu – opvallend en onopvallend – in de wijk om de veiligheid te garanderen. Aanrijtijden bij spoedmeldingen nemen niet toe: de politieauto’s die hierop afgaan, worden centraal aangestuurd.

Eenvoudig aangifte doen

Persoonlijk aangifte doen kan voortaan in het gemeentehuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. En bij bureau Uithoorn aan de Laan van Meerwijk 6. In veel gevallen kan makkelijk en snel via internet of telefonisch aangifte gedaan worden. Op www.politie.nl/aangifte is te lezen hoe dat werkt.

Openingstijden

Let op: vanwege de feestdagen is het loket in het gemeentehuis van Aalsmeer pas op maandag 6 januari 2020 geopend. Bureau Uithoorn is dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur, op dinsdag tot 23.00 uur. Het Politieloket in het gemeentehuis van Aalsmeer gaat dagelijks open van 8.30 tot 14.00 uur, op woensdag tot 20.00 uur. Zaterdag en zondag zijn beide bureaus/posten gesloten.