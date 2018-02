Politiek in derde Culturele Instuif KCA?

Aalsmeer – Zondag 4 maart organiseert KCA voor de derde keer de culturele instuif. Dit keer worden met name de kandidaten voor de gemeenteraad uitgenodigd de culturele handschoen op te pakken. Ongetwijfeld zit het culturele hart op de juiste plaats door alle partijen heen, maar beken kleur tijdens de instuif in het Oude Raadhuis.

Het is bekend dat er muzikale talenten onder de kandidaten zijn, maar ook uitingen in andere culturele disciplines zijn van harte welkom. Het voordragen van een gedicht hoeft niet altijd uit eigen werk te zijn. Ook werk van een geliefd dichter of proza van een favoriete schrijver mogen met verve ten tonele worden gevoerd. Het bespreken van een kunstwerk al dan niet origineel aanwezig is een mogelijkheid en natuurlijk is er ruimte voor muzikale momenten. Een piano is aanwezig, andere instrumenten moeten meegenomen worden. Hoe mooi is het om de denkbeeldige degens nu eens niet op politiek gebied te kruisen maar nu het culturele duel op de voorgrond te zetten.

Het publiek zal geen winnaars of verliezers uitroepen, maar ademloos kijken en luisteren naar de andere mens achter de politicus. Er zijn voldoende kandidaten voor een middag vullend programma en KCA hoopt dan ook dat velen van hen de drempel van het Oude Raadhuis durven te passeren. Er is overigens ook ruimte voor de kiezers om ook hun geliefde cultuuritems uit te dragen.

De instuif begint om 15.30 uur in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9. Aanmelden is niet echt nodig, maar is voor de organisatie wel handig. Aanmelden kan bij Wilbert Streng via 06-22627963 en via wjmstreng@hotmail.com.

Toegang is gratis en uiteraard is er ook gelegenheid de expositie Transparant, Aquarel en Glas te bezoeken.