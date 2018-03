Politie zoekt eigenaren van zes fietsen

Aalsmeer – De politie Aalsmeer Uithoorn heeft opnieuw bij een verdachte van meerdere strafbare feiten een zestal fietsen aangetroffen en in beslag genomen. De politie is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

Te wachten op zijn of haar eigenaar staan: Een blauwe damesfiets met een bruin zadel waarvan het stuur vrij hoog staat, een donkerblauwe herenfiets, een zwarte damesfiets van het merk Batavus met blauwe snelbinders, een witte, lage opstapfiets van het merk Stokvis, een rode racefiets met witte handgrepen van het merk Concorde (zie foto) en een herenfiets van het merk Pelikaan met een bruin zadel en bruine handgrepen.

Wie zijn of haar fiets herkent, wordt gevraagd zoveel mogelijk informatie van de fiets mee te nemen en aangifte te komen doen bij het politiebureau in Aalsmeer of in Uithoorn. Vermeld daarbij dat het om één van de zes fietsen gaat die door de politie Aalsmeer Uithoorn op facebook zijn gezet.