Watertappunten in gebruik genomen

De Ronde Venen – Met het warme weer van de afgelopen dagen wisten veel inwoners ze al te vinden: de openbare kranen waar iedereen gebruik van kan maken. In (bijna) alle kernen staat zo’n watertappunt. Wethouder Kiki Hagen en raadslid Pieter Kroon namen de watertappuntenwoensdag 28 augustus officieel in gebruik en lesten hun dorst.

Het initiatief om de watertappunten in alle kernen van de gemeente te plaatsen is afkomstig van Pieter Kroon, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad. “Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste van de wereld en is vele malen goedkoper dan water dat in flessen wordt gekocht. Elke keer als een plastic flesje water wordt gekocht, belasten we het milieu. Bij de watertappunten kunnen inwoners en recreanten nu makkelijk en gratis hun flesje vullen.’’

Gezond drinkwater

De watertappunten zijn neergezet in samenwerking met Join the Pipe, een organisatie die zich hard maakt voor gezond drinkwater. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Het is niet alleen dorstlessend, maar ook duurzaam en gezond. Kraanwater drinken uit een herbruikbare fles is een uitstekend alternatief op voorverpakt bronwater en scheelt heel veel plastic flesjes. Omdat het water voor iedereen op elk moment beschikbaar is, zorgen we ervoor dat de consumptie van frisdrank vermindert en gaan we overgewicht tegen. Heeft u het tappunt al ontdekt in uw gemeente?”

Waar staan de watertappunten?

De Watertappunten staan op de volgende plaatsen. Wilnis: bij kruising Dorpsstraat/Wilnisse Zuwe, De Hoef, hoek Oude Spoorbaan/Oostzijde, Amstelhoek: Mijdrechtse Zuwe ter hoogte van nummer 60, Waverveen: Waverdijk/Nessersluis, Abcoude: Kerkplein, Vinkeveen: Herenweg/Kloosterplein. Baambrugge: bij de kerk in de Dorpsstraat. Het watertappunt in Mijdrecht komt op het Haitsmaplein. Het wordt gerealiseerd als het Haitsmaplein wordt opgeknapt.

Fotobijschrift:

Wethouder Kiki Hagen en fractievoorzitter Pieter Kroon vullen hun fles bij het watertappunt in Wilnis.