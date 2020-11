Platform Aalsmeer Lokaal een feit!

Aalsmeer – Vrijdag 20 november, op de dag van de Ondernemer, wordt door wethouder Robert van Rijn op feestelijke wijze het Platform Aalsmeer Lokaal gepresenteerd. Dat dit online gebeurt, heeft natuurlijk alles te maken met de door de overheid gestelde eisen. Het coronavirus heeft de boel behoorlijk door elkaar geschud, maar ook weer gezorgd voor geweldige ideeën! Een aantal vierde editie Zaailingen heeft op verzoek van wethouder Robert van Rijn een plan geschreven dat 10 september werd gepresenteerd. De reactie was zodanig dat er groen licht werd gegeven voor verdere uitwerking. Met financiële hulp van de gemeente is er een interessant Platform voor Ondernemers gerealiseerd. Aalsmeer is nu een platform rijker dat is te vergelijken met een marktplaats en de inmiddels verdwenen gouden gids.

Wie, wat, waar

Jeroen Mäkel, Marleen van Arendonk, Ingrid van Mourik en Marianne Scholten hebben bewogen maanden achter de rug. Het was hard aanpoten, maar het leverde ook veel inspiratie op. Als je zoveel positieve reacties van de ondernemers krijgt en zoveel goede ideeën worden aangereikt, dan krijg je daar vleugels van en kun je boven jezelf uitstijgen. Ook het tegengas dat werd gegeven stemde tot nadenken en verbeteringen. Uiteindelijk is er een Platform voor Ondernemers ontstaan dat niet is ontworpen aan de tekentafel, maar door de ondernemers zelf en uitgewerkt door een kwartet dat zelf vanuit eigen ervaring weet wat je kunt tegenkomen in jouw onderneming. Ook de consument kan hier goed garen bij spinnen, want het Platform biedt een overzichtelijk beeld van het gevleugelde succes: Wie, wat waar!

Hoe werkt het Platform?

Iedere ondernemer kan een gratis eigen profiel aanleveren (naam branche, logo) via Aalsmeerlokaal.nl en dan is een kwestie van de route volgen en bevestigen. Het doel is om de lokale ondernemers meer voor het voetlicht te brengen en dat het vanzelfsprekend wordt om meer met elkaar samen te werken. Business tot Business. Het draait allemaal om de lokale economie te stimuleren. Ook wordt het de consument gemakkelijk gemaakt. Zoek de categorie, klik aan en alle namen doemen op. Er valt te vergelijken om vervolgens te kunnen kiezen voor een ondernemer die ook – heel belangrijk – bereikbaar blijft voor toekomstige service in de buurt.

Uniek

Wat de vier Zaailingen tijdens het Zaai coachproject hebben geleerd wordt nu uitvergroot over de meer dan drieduizend Aalsmeerse ondernemers. Dat mag uniek genoemd worden. Dat telt ook voor de contacten die in de afgelopen tijd zijn opgebouwd met de diverse ondernemers verenigingen. “Het helpt allemaal tegen versnippering. Het gaat om de verbinding. Het streven is en blijft: Met elkaar Voor elkaar”, aldus het kwartet dat regelmatig hulp kreeg van collega Zaailingen.

Wat hen betreft ziet de toekomst er rooskleurig uit. “Het wordt een mooie uitdaging die ons scherp houdt. Voorlopig zijn er ideeën genoeg en, oh ja: Je kunt ook vriend van Aalsmeer Lokaal worden. Wij hebben al veel spontane aanmeldingen.” Zie hiervoor www aalsmeerlokaal.nl.

Platform Aalsmeer Lokaal is een nieuw begin en een nieuw geluid voor ondernemers en consumenten. Een mooi initiatief dat alleen maar winnaars kan opleveren.

Janna van Zon

Foto: Van links naar rechts: Jeroen Mäkel, Marianne Scholten, Ingrid Van Mourik en Marleen van Arendonk.