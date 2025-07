Plasticvervuiling bij dijkophoging Wilnisse Zuwe

Wilnis – Een alerte inwoner van Wilnis sloeg onlangs alarm over ernstige plasticvervuiling langs de Wilnisse Zuwe, ter hoogte van de dijkophoging richting Kamerik. Tijdens een fietstocht viel het op, dat er op het eerste stuk van de werkzaamheden grond is gestort waarin opvallend veel plastic afval zichtbaar is. “Veel plastic steekt boven de grond uit, niet te missen.”

De situatie roept zorgen op over mogelijke milieuschade. “Dit komt in het grondwater terecht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, vraagt de inwoner zich af. “Kan dit niet eerst schoongemaakt worden? Is dit zo goedkoper?”

De dijkophoging is onderdeel van een breder project om de waterveiligheid in het gebied te verbeteren. Maar volgens de melder mag dat niet ten koste gaan van het milieu. “Het is gewoon niet te geloven. Milieuschade.”

Op de foto: Plasticvervuiling bij Wilnisse Zuwe. Foto: aangeleverd.