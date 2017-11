Pieten vergeten de Sint in De Kwakel

De Kwakel – Het scheelde maar een haartje of de Sinterklaasintocht in De Kwakel had het moeten stellen zónder de hoofdpersoon: De Pieten waren vergeten Sint Nicolaas te waarschuwen dat ze richting De Kwakel vertrokken. ‘Toen ik bemerkte dat ze er niet meer waren schrok me een hoedje”, zei de Sint na afloop van de intocht. “In mijn geval een mijter natuurlijk”, grapte hij vervolgens. Zijn gevoel voor humor had er duidelijk niet onder geleden.

Precies op het moment dat de Sint even naar zijn paard was gegaan bleken de dolenthousiaste Pieten te zijn vertrokken. “Je weet hoe dat gaat met zoiets. Een roept ‘we gaan’ en de rest roept enthousiast hetzelfde en volgt hem. Iedereen denkt van de ander dat hij mij gewaarschuwd heeft. Ik had ook beter moeten weten, ze waren de hele dag al bijna niet in toom te houden”, aldus verontschuldigde de Sint zijn Pieten lachend. “Een geweldig stel om mee te werken!”

Uiteindelijk wist de Goedheiligman door middel van zijn mobieltje (jawel, hij mag dan oud zijn, maar niet ouderwets) en het geroep en gezang van de kinderen de juiste plek te vinden. “Ik was natuurlijk wel enorm opgelucht toen ik de menigte kinderen zag. Eind goed, al goed!”