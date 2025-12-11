Petitie voor doortrekking Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Regio – VNO-NCW West en de Vervoerregio Amsterdam hebben woensdag 10 december een petitie gelanceerd voor de snelle doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De timing is bewust: in de formatie wordt de komende weken besloten welke grote infrastructurele projecten wel en niet doorgaan.

Structurele oplossing

Metropoolregio Amsterdam is goed voor meer dan een kwart van het Nederlandse bruto binnenlands product. De werkgelegenheid groeit explosief rondom Schiphol en Amsterdam-Zuid en juist hier kunnen de nationale woningbouwopgaven worden gerealiseerd. Dagelijks reizen honderdduizenden mensen door de regio. Zonder een structurele oplossing voor deze druk loopt het systeem vast en daarmee de economie. Voor het bedrijfsleven is goede toegang tot nationale en internationale markten en klanten onmisbaar. De doortrekking van de Noord/Zuidlijn is daarbij de meest effectieve en toekomstbestendige investering. “Waar we ook komen in de regio horen we hetzelfde: bedrijven hebben deze verbinding nodig om te kunnen blijven groeien”, zegt Haico Spijkerboer, voorzitter van VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam. “De Noord/Zuidlijn is geen luxeproject. Het is een voorwaarde voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.”

Financiering onder druk

De verlenging van de Noord/Zuidlijn was in 2022 onderdeel van een rijksbijdrage van 4,1 miljard euro aan de Metropoolregio Amsterdam. In 2023 trok het Rijk deze financiering deels terug om een begrotingstekort te dichten. Sindsdien zit het project op slot: MIRT-regels schrijven voor dat minimaal 75% van de financiering rond moet zijn voordat een project mag starten. Hierdoor is een nationaal project, dat al breed politiek werd gedragen, in onzekerheid beland. Op Prinsjesdag herstelde het kabinet een deel van het ontstane tekort en werden middelen gereserveerd om de resterende financieringskloof te dichten. Ook staat de Noord/Zuidlijn in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s. De steun is er dus, maar er is nog geen formeel besluit. En zolang dat uitblijft, schuiven woningbouw en economische ontwikkeling in de regio verder op.

Bedrijfsleven trekt aan de bel

“De afgelopen jaren hebben we intensief gelobbyd om dit project weer in het spoor te krijgen. Maar Den Haag luistert vooral als het bedrijfsleven zelf spreekt”, zegt Marja Ruigrok, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio. “Daarom lanceren we deze petitie samen met VNO-NCW West.” De petitie wordt na 100 onderschrijvingen aangeboden in Den Haag. Bedrijven kunnen de petitie lezen en ondertekenen via: https://vervoerregio.nl/

Foto: Petitie ‘Trek nu door’ gelanceerd (foto aangeleverd).