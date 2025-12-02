Pelikaan zorgt voor opschudding in Amstelhoek

Amstelhoek – Wandelaars keken vreemd op toen ze bij het benzinestation in Amstelhoek een imposante pelikaan zagen paraderen. Het blijkt te gaan om een ontsnapte bewoner van vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn.

Het dier geniet zichtbaar van zijn vrijheid, maar de dierenambulance heeft er een flinke kluif aan: tot gisteren lukte het nog niet om de avontuurlijke vogel te vangen. Ondertussen trekt de pelikaan veel bekijks en zorgt hij voor levendige gesprekken in het dorp. Wie hem spot, wordt verzocht afstand te houden en melding te doen. De vraag blijft: kiest hij voor avontuur of keert hij terug naar zijn vertrouwde vijver?

Pelikaan gespot bij Amstelhoek. Foto: aangeleverd