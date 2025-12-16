Paul Hogerwerf sportieve duizendpoot KDO

De Kwakel – Ruim een jaar geleden trad Paul Hogerwerf (40) uit De Kwakel aan als verenigingsmanager van KDO. Tijd voor een terugblik. Als hij begint te vertellen over KDO kent zijn enthousiasme geen grenzen. Trots legt hij uit dat de vereniging – in tegenstelling tot de meeste clubs – zelf verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en exploitatie van hun sportcomplex. Dat gaat uiteraard in overleg met de gemeente Uithoorn, waarmee KDO warme banden onderhoudt.

Meedenken over toekomst

Hogerwerf: “Wekelijks verwelkomen we tussen 5000 en 6000 bezoekers. We hebben ruim 1.250 leden, die een of meer van de acht sporten beoefenen die we aanbieden. Ongeveer 300 enthousiaste vrijwilligers helpen om dat allemaal mogelijk te maken. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt, en dat iedereen zich daar goed bij voelt.”

Hogerwerf vindt het een hele eer dat hij als verenigingsmanager mag meedenken over de toekomst van de club waar hij als kind al voetbal speelde. “Ik ga over alle operationele zaken, variërend van beheer, veiligheid en onderhoud tot hygiëne en verhuur van faciliteiten. Hoog op de prioriteitenlijst staat het uitbreiden van ons evenementenportfolio. Zo hebben we afgelopen jaar voor het eerst de Jonger Oranje Talentendag gehost. Daar kwamen bijna 200 jeugdvoetballers met hun ouders op af. Dat leverde een topdag op voor de kantine. En we hebben KDO in de regio goed op de kaart kunnen zetten.”

Lage contributie

Zelf is Paul Hogerwerf ook een sportman in hart en nieren. “Dat komt van pas bij mijn werk als verenigingsmanager”, zegt hij. ‘Naast mijn kantoorwerkzaamheden mag ik graag de handen uit de mouwen steken. Ik help bij de veldindeling, de schoonmaakploeg en de kantine. Zo leer ik de vereniging tot in de haarvaten kennen. ”

Hogerwerf voorziet dat KDO de komende jaren een groei in het ledenaantal gaat doormaken. “Dat kunnen we aan, omdat we de mensen en de middelen hebben. We verwelkomen onze gasten op een groot en modern sportcomplex, onderhouden goede contacten met regionale media en zoeken samenwerking met sportbonden. De contributie is laag en de sfeer is gemoedelijk. Duurzaamheid vinden we ook belangrijk. Op dit moment ben ik bezig om de financiering rond te krijgen voor de aankoop van een thuisbatterij en extra zonnepanelen. Laatst hadden we twee vertegenwoordigers van de KNVB op bezoek, ze wilden weten hoe ik mijn rol als verenigingsmanager invul. Ze vertelden me dat ze zelden een vereniging hadden bezocht waar alles zo goed is georganiseerd als bij KDO.”

Sponsorwerving

Momenteel concentreert Hogerwerf zich op het werven van sponsors. Liefst bedrijven die zijn gevestigd in dezelfde regio waar de leden, gasten, tegenstanders, relaties en sponsors van KDO woonachtig of gevestigd zijn. Hogerwerf: “Al deze partijen kunnen profiteren van een krachtig netwerk van vraag, aanbod, recreatie en inspiratie. Geïnteresseerde ondernemers zijn van harte welkom om daar deel van uit te maken. De sponsor krijgt hierdoor meer bekendheid, afzetmogelijkheden en een positiever imago, terwijl wij als gesponsorde partij middelen krijgen om onze activiteiten beter uit te voeren. Een win-winsituatie.” Voor meer informatie: www.kdo.nl/sponsoring.

Paul Hogerwerf voorziet dat KDO de komende jaren een groei in het ledenaantal gaat doormaken. Foto: aangeleverd.