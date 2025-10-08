Passionkoor zingt voor Johannes Hospitium

Wilnis/Uithoorn – Het wereldmuziekkoor Passion nodigt muziekliefhebbers uit voor een bijzondere avond vol klanken van over de hele wereld. Vrijdag 8 november verzorgt het koor het concert De Reiziger in de Ontmoetingskerk in Wilnis. De helft van de opbrengst gaat naar het Johannes Hospitium, een plek van rust, zorg en menselijkheid in de laatste levensfase.

Het Johannes Hospitium is een begrip in De Ronde Venen en ver daarbuiten. Vrijwilligers en professionals zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor mensen die hun laatste dagen niet thuis kunnen doorbrengen. Van persoonlijke maaltijden tot geestelijke verzorging en een luisterend oor; alles draait om aandacht en waardigheid.

Langs verschillende culturen

De Reiziger neemt het publiek mee op een muzikale tocht langs verschillende culturen. Van een krachtig strijdlied van de Maori’s tot een teder slaapliedje uit Estland en een ingetogen liefdeslied uit Libanon; het repertoire is even gevarieerd als ontroerend. De zang wordt begeleid door piano en viool en er is een gastoptreden van de band Sugarcane.

Het Passionkoor repeteert wekelijks in Uithoorn en telt veel leden uit de regio. “We hopen dan ook op een mooie opkomst uit zowel Uithoorn als De Ronde Venen”, aldus de concertcommissie. “Met dit concert willen we niet alleen muziek delen, maar ook iets terugdoen voor een organisatie die zoveel betekent voor onze gemeenschap.”

Aanmelden kan via www.passionkoor.nl.

Op de foto: Muzikale wereldreis voor het goede doel. Foto: aangeleverd.