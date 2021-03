Participe: Wie wil jij met Pasen verwennen?

Aalsmeer – Na een succesvolle Kerstpakkettenactie wil Participe Amstelland bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart de mogelijkheid geven om iemand te verwennen met Pasen. Er zijn daarvoor 75 verwenpakketten samengesteld, om zo een mooie start van het voorjaar te geven. Ook deze keer is Participe Amstelland de samenwerking aangegaan met De Oude Veiling, Ons Tweede Thuis, Mopabloem, Martinez, Hoogvliet en Albert Heijn om een mooi verwenpakket voor Pasen samen te stellen. Dit pakket is speciaal voor inwoners die in het zonnetje gezet mogen worden, omdat ze bijvoorbeeld altijd voor anderen klaar staan of een positief duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Ken jij iemand in je familie- of vriendenkring, iemand uit de buurt of van een vereniging die een extraatje verdient? Dan is dit een mooie gelegenheid om diegene te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Opgeven kan door een mail te sturen naar d.stam@participe.nu of naar a.bugala@participe.nu (onder vermelding van Pasen) of te bellen naar 0297-326670. En laat weten waarom deze persoon getrakteerd mag worden op een verwenpakket.

Aanmelden kan tot 29 maart. De pakketten kunnen worden opgehaald op donderdag 1 april tussen 12.00 en 15.00 uur bij De Oude Veiling in de Marktstraat, zodat de opgever het pakketje zelf langs kan brengen. Voor het pakket word een kleine bijdrage gevraagd van 2 euro die bij afhalen kan worden voldaan. Bij voorkeur gepast betalen.