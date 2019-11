Parken in De Ronde Venen hebben nu officieel een naam

De Ronde Venen – De Ronde Venen is een groene gemeente met mooie (recreatieve) plekken, waaronder onze parken. ’t Zwanenpark, het Hugo de Vriespark, het Hertenkamp of het Speelwoud. Iedereen in Vinkeveen, Abcoude, Mijdrecht en Wilnis kent deze parken of deze mooie stukjes groen (groene parels). Officieel hebben de parken en parels geen naam. Daar heeft het college 12 november verandering in gebracht; door de parken en het groen officieel de naam te geven die door de inwoners al jaren werd gebruikt. Dit zijn enkele highlights. Mogelijk breidt zich dit in de toekomst verder uit. Het besluit is het gevolg van een oproep die Lijst 8 Kernen in juni deed in de gemeenteraad om het park de Meijert in Mijdrecht ook officieel die naam te geven. In een reactie daarop zegde wethouder Kiki Hagen toe te inventariseren of er nog meer parken of groen in de gemeente is dat officieel geen naam heeft maar in de volksmond wel. Dat heeft een lijst met 15 namen opgeleverd. Wethouder Hagen: ,,Het zijn bijzondere stukjes groen in onze gemeente, die verdienen een naam. Niet alleen vanwege de duidelijkheid, ook omdat we met het geven van de naam erkennen wat de waarde van deze plekken is.’’ De volgende parken en groene parels hebben nu officieel een naam:

In Abcoude Hugo de Vriespark, in Mijdrecht: Burgemeester Haitsmapark, Wickelhofpark, Park de Meijert, Sportpark Mijdrecht. In Vinkeveen: , ’t Zwanenpark, Sportpark Molmhoek. In Wilnis: Speelwoud en sportpark CSW.

Ook zijn er Groene Parels: In Abcoude is dat het Schapenweitje, in Vinkeveen het Toon Pielpark en in Mijdrecht: Wilhelminaplantsoen, Geitenweitje, Hertenkamp en De Vijver

Op bijgaande foto: Het Hertenkamp in Mijdrecht